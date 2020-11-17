由貿發局主辦的亞洲物流航運及空運會議今日舉行，適藉近期有關新冠肺炎疫苗研發工作的佳訊不斷，疫苗的運送亦開始受關注。出席會議的國際航空運輸協會機場、旅客、貨運及安保部門產品總監Frédéric Léger估計，2011年至2022年全球便會展開疫苗的運送工作。

Frédéric Léger指，疫苗物流有三大要求，其一是運力，受疫情影響，之前全球貨運運力下跌，現在全球飛行的747貨機估計在4000架至4500架左右，但如果要滿足全球78億人口的一針疫苗，至少要8000架747貨機的運力才能滿足，換句話說目前貨運運力未足以應付。他表示，其中一個可以考慮的辦法是客機轉貨機。

其次是設施配套，疫苗物流對振動、輻射、溫度都有一定要求，而新冠疫苗甚至可能要攝氏負70度的保存標準，所以對於冷庫、包裝、倉儲、追蹤等等相關設施都要準備充分，地面配送能力也要達到要求，否則就算有飛機運送，沒足夠地面運力也是枉然。

第三是人手，一方面需要培訓專業的疫苗配送人員，另一方面因運送人員亦需要檢疫安排，不可能長期工作，所以這方面的人手將會很有需求。

Frédéric Léger提醒，目前新冠疫苗物流仍然有很多懸而未決的問題，例如一次要打多少劑量、甚麼地方生產等等，都會影響到物流上的安排，但可以肯定是相關運力、設備及人手都要及早準備，海關通關也應該要有特殊安排，因此他建議各地政府在疫苗物流上特事特辦，減少運送疫苗時不必要的阻礙。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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