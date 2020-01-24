傳順豐考慮來港第二上市或將快遞業務IPO 順豐：沒有計劃
文章日期：2020年11月17日 17:14
【17:13更新段】就順豐速運擬來港進行第二上市的傳聞一事，據內地傳媒引述順豐的回應指，公司沒有任何在聯交所發行股票並上市的計劃。【17:13更新段完】
【14:51】彭博引述消息指，內地上市的順豐考慮在港進行第二上市集資50億美元(約387億港元)，或是將主營的快遞業務在香港首次公開募股(IPO)。不過，報道亦引述順豐的一位代表稱公司沒有計劃。
報道指，順豐已經經與潛在顧問就擬議交易展開了初步討論。知情人士表示，相關考慮仍處於初步階段，順豐仍可能決定不實施任何計劃。
順豐2016年借殼深圳A股借殼鼎泰新材，在深交所上市，並易名順豐控股。當時順豐透過借殼，籌集資金約80億元人民幣。
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