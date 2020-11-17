2018年愚人節，馬斯克在網上被人發現疑似酒駕，他當時因為公司經營不善而自嘲即將破產，還喝著自己不務正業搞的「特舌蘭」（Teslaqulia) 來借酒消愁 。這個娛人娛己的玩笑開了近一千日之後，竟帶點玩味地變成了事實。「特舌蘭」（其實未正式注册商標）網上開賣，每瓶250美元、每人限售兩瓶，結果秒速掃光，就連空瓶都照搶可也。

「玩嘢」性格又好，飢餓營銷都好，單是車廠賣酒這招已充分體現了馬斯克的大膽想法及出位行徑，而最慘是drink don＇t drive but you still buy，據講現時唯一買得到特舌蘭的地方不是Greater Bay而是eBay，還要等到年尾，一個閃電瓶至少要過千美元，夠買兩三股拆細後的特拉斯。

「特舌蘭」當然雙十一難找，一來外國品牌今年因外交關係疫情影響而銷情一般，二來直播帶貨明顯未弄到手。假如中美打酒水戰，中方代表當然是茅台了，只比較售價又略嫌膚淺，不合本欄作風，當然特舌蘭肯定屬炒賣，但現在不是要計起步續航防撞，而是講潮流設計包裝，再直接點，特舌蘭sell的是這種發明天才的個人魅力，他沒錯是會偶爾發作，易得罪人、極惹爭議、觸碰底線，這種人，其他大國容得下嗎？

正如經濟學當中通脹本身並不重要，是通脹預期才真正影響市場，退一萬步，內地最大問題是政策空明拳「冇路捉」（掌管人行的周、易都算，貨幣政策始終受三元悖論所限），但其他張三李四部委就一張半份意見稿，話封就封，投資市場做不到政策對沖之餘，企業反遭追究非法跨界套戥社會安寧。

卅年浦東、卅年浦西，馬氏這一家搞科技的，特斯拉、騰訊（0700）、阿里（9988）、平保（2318），不同企業不同良心，但監管便是硬道理， 鐵了心、夾硬來，約談悔過，企業只能像電影擺渡人對白，監管「永遠站在背後，你無法拋棄，只能擁抱」 ，復加平台經濟反壟斷，槍打雙十一出頭鳥。網紅頂白，新舊經濟利益互換若隱若現、忽明忽滅，而又有誰來還咱們總理一個公道，至少在地攤經濟上。

幾乎同一時間在美國，亞馬遜亦面對反壟斷指控，但蘋果谷歌誰都辛酸過，重要的是文明法治明買明賣。創新與監管雙生雙剋，創新初時一定要自主破格，要尊重市場但不過於畏懼監管手影；而監管要真正做到張馳有度，市場要打破「死、放、亂、收」的既有定律；創業難、守業更難，這些絕非同新加坡搞個所謂旅遊氣泡，但「香港製造」個商標就三兩下被DQ的商經思維。

講開茅台，執筆之時，傳來MPF即時放寬買A股（點解買得美股唔買得A股先？）。fair enough，也對，其實A股港股都是中國股，更加要買，早前回港易（回港二次上市）在港交所掛牌的新東方（9901），內地評論是如此介紹出場的，「这也是中国股市（沪深港交易所）继贵州茅台之后的第二只千元股。」

世道崩壞，學蝙蝠俠中的小丑答住問：Why so serious? 係，有些基本問題，永遠都要大人解釋來當成辦法，安全港很難寫入葛咸城。今朝有酒今朝醉，但蒸釀出來的良知，必須強調，只得一種。管它是紐約地攤上的特舌蘭、上海直播帶貨的飛天茅台，還是這裡染藍在即的百威（1876）啤酒。

裝醉的人叫不醒。馬斯克終究不姓馬，他曾在此刻最搖擺的賓州大學讀書。而你，四年後移民加拿大偏遠地區再上網睇美國大選，用的便正是他發明獲批beta試用的Starlink。

久利生