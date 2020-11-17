恒指升28點，收報26410點，成交金額778億元。Moderna疫苗更有效，美股創新高，亞洲股市持續上升後略見疲態，日股高位整固，港股在26500點略見阻力。動力股和價值股走勢迴異，京東（9618）績後大跌逾6%，華為出售手機品牌栄耀，小米（1810）跌5%。匯控（0005）、友邦（1299）、長和（0001）等價值股代表則向好。

但要留意，動力股之中，阿里巴巴（9988）率先下跌，但近日也在250元附近找到支持，而上述價值股代表，匯控和長和能否升破250天線仍不確定。短期設局較大機會是恒指開始高位整固，於26200點至26500點水平徘徊，價值股和動力股都有短線區間炒作機會。

近期醫療器械也進行集採，當中包括冠脈支架，也是今年幾隻明星醫療設備股的主力產品。由於客戶就只有醫院，若未能獲得集採訂單基本上就是死路一條，故各大廠商都大幅割價，中標產品價格降幅高達50%。

集採已有結果，微創（0853）有四款產品入圍，累計意向採購量約39萬個，佔總量的近四成。消息公布後股價下跌，但至少在集採中成為贏家，生意額和利潤有一定保證，也肯定不會死亡，近期股價也出現反彈。沒有如沛嘉（9996）般一跌再跌，反彈力度也強於啟明（2500）。

從股價來看，微創大致上於27元水平找到支持，現價處於通道頂部，並不值博。短線可看看股價能否再升，若持續強勢則可能有好消息跟尾，若股價回順，則可於30元以下分段收集，博反彈和炒波幅。

張兆聰

明報首席評論員