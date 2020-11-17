Moderna疫苗消息利好，但恒指半日升幅收窄，恒指高開133點後，最多曾升148點，其後倒跌25點，半日升28點或0.11%，報26410點，成交金額778億元；國指跌4點或0.04%，報10574點。恒生科技指數收報7889點，跌2.3%。

藍籌27隻升，23隻下跌。中石油（0857）升6.61%，收報2.58元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.72%，收報88.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻47點；小米（1810）未有參與收購榮耀品牌，曾插近6%，收市跌5.16%，收報23.9元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低55點。

今日公布業績，績前表現如下，金山軟件（3888）收報44元，升1.15%、中通快遞－ＳＷ（2057）半日收報259.2元，升2.6%。

兩新股上市，上坤地產（6900）定價2.28元，半日收報2.28元，無升跌。金科智慧（9666）定價44.7元，半日收報45.55元，升1.9%。

太古（0019）旗下分拆 料從IPO取得至少1.6億美元。收報43.65元，升2.59%。

中國軟件國際（0354）公布，鴻聯聯創營繼烏鎮後布局鄭州，構建數字產業集群，助力鴻蒙生態繁榮。股價創52周高，見7.6元，收報7.33元，升1.66%。

壹傳媒（0282）半年蝕1.4億，網上訂閱收入增3.6倍至2.2億元。半日收報0.241元，跌3.6%。

京東（9618）上季多賺8成至56億人幣，勝預期。收報343.8元，跌6.58%。

澳門特首賀一誠指，新年度將修改博彩法 修訂金融體系法律制度。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報15.26元，跌0.26%；美高梅中國（2282）收報11.2元，跌0.36%；澳博控股（0880）收報9.23元，跌1.7%；永利澳門（1128）收報13.72元，無升跌；銀河娛樂（0027）收報61.45元，跌0.16%；金沙中國（1928）收報33.55元，跌1.32%。

破頂股包括，藥明生物（2269）拆細股份，臨時使用的櫃台藥明生物（2963）創上市新高，見85.65元，收報81元，跌3.57%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見16.48元，收報16.12元，升4.54%；紫金礦業（2899）創52周高，見7.31元，收報7.17元，跌0.42%；中遠海控（1919）創52周高，見6.87元，收報6.84元，升8.23%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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