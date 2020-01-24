港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR，終止8連跌，與昨日持平，報0.10714%。

港元現報7.7532元無升跌，曾貶值最多7點子，報7.7539元，亦曾升值最多2點子，報7.753元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.01點子至0.03668%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.05357%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.06179%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至0.32393%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.55732%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.71304%。

美元指數現報92.484貶值0.158點或0.17%。

美元1個月期LIBOR報0.13638%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0292%，維持不變。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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