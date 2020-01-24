1個月HIBOR 無升跌 終止8連跌
文章日期：2020年11月17日 11:22
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR，終止8連跌，與昨日持平，報0.10714%。
港元現報7.7532元無升跌，曾貶值最多7點子，報7.7539元，亦曾升值最多2點子，報7.753元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.01點子至0.03668%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.05357%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.06179%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至0.32393%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.55732%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.71304%。
美元指數現報92.484貶值0.158點或0.17%。
美元1個月期LIBOR報0.13638%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0292%，維持不變。
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