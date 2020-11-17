孟晚舟引渡案 關鍵證人拒絕出庭作證
文章日期：2020年11月17日 11:14
路透報道，加拿大法院獲悉，華為孟晚舟在加拿大被捕的關鍵證人拒絕出庭作證。
加拿大法院週一恢復審理孟晚舟引渡案，其代表律師Richard Peck於法庭表示，關鍵證人加拿大皇家騎警警官Ben Chang在尋求律師建議後拒絕出庭作證，「令人擔憂」。
根據法庭文件，現已退休的Chang涉嫌將孟晚舟電子設備的詳細情況發送給FBI。 Chang在提交給法庭的書面證詞中否認了這一指控。 Richard Peck在法庭上表示，Chang拒絕作證「將讓人有點擔心」，並稱「他拒絕作證可能會造成一些後果」。
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