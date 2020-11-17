路透報道，加拿大法院獲悉，華為孟晚舟在加拿大被捕的關鍵證人拒絕出庭作證。

加拿大法院週一恢復審理孟晚舟引渡案，其代表律師Richard Peck於法庭表示，關鍵證人加拿大皇家騎警警官Ben Chang在尋求律師建議後拒絕出庭作證，「令人擔憂」。

根據法庭文件，現已退休的Chang涉嫌將孟晚舟電子設備的詳細情況發送給FBI。 Chang在提交給法庭的書面證詞中否認了這一指控。 Richard Peck在法庭上表示，Chang拒絕作證「將讓人有點擔心」，並稱「他拒絕作證可能會造成一些後果」。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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