股神巴菲特提交13F報告，第3季買入輝瑞、默沙東等四大藥廠股票，同時減持部份蘋果、摩根大通、富國銀行和巴里克黃金，並清倉Costco。此外，亦回購近90億美元巴郡股票。

資料顯示，新增的持股包括4間藥廠，包括Abbvie、Bristol-Myers Squibb、默沙東第三季末合計超過18億美元，而輝瑞則持貨價值1.36億美元。另外，亦新增收購T-Mobile、Snowflake。

增持股份包括美銀、通用汽車、Kroger。

減持的包括蘋果、巴里克黃金 、摩根大通、富國銀行、PNC 金融公司、M&T Bank、Liberty Global。

不變的則有亞馬遜、可口可樂、卡夫亨氏、強生。

其中，蘋果減持3630萬股或3.7%，連同美銀、美國運通、可口可樂是巴郡是四大持股，佔投資比重約70%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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