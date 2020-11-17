佳兆業（1638）太子爺郭曉群，就2017年尾股東會未能在康宏（1019）行使投票權上，被高等法院判敗訴一案，今早進行上訴。獲郭曉群一方委任動議委任進入康宏董事會內的馬時亨，今早出席上訴聆訊前指出，期望每個股東的權益，特別是投票權方面，康宏主席陳志宏在主持11月26日的股東特別大會上，以公正方法處理。今次上訴案處理3年前郭在股東大會上不許投票權一事，進行聆訊。

他說，由於案件進入司法程序，他不便置評。若結果和預期有差異，他稱到時再算。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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