中國電訊商華為公布，已與深圳市智信新信息技術簽署了收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份，惟雙方沒有交代交易價格。

深圳市智信新信息技術由深圳市智慧城市科技發展集團與30餘家榮耀代理商、經銷商共同投資設立，包括天音通信、蘇寧易購集團、北京松聯科技、深圳市順電實業、山東怡華通信科技、深圳冀順通投資、河南象之音健康科技、福建瑞聯優信科技、內蒙古英孚特通訊技術、哈爾濱金潭科技發展等。

華為指，此次收購既是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資，能最大化地保障消費者、渠道、供應商、合作夥伴及員工的利益；更是一次產業互補，全體股東將全力支持新榮耀，讓新榮耀在資源、品牌、生產、渠道、服務等方面汲取各方優勢，更高效地參與到市場競爭中。

集團透露，所有權的變化不會影響榮耀發展的方向，榮耀高層及團隊將保持穩定。投資新榮耀的經銷商和代理商也承諾：未來只享有財務上的投資回報，在業務側將遵循公平交易的市場化原則，與其他經銷商、代理商享受同等機會。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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