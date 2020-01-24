恒指今早高開133點或0.51%，報26515點，成交金額46億元；國指今早高開19點或0.18%，報10597點。恒生科技指數開市報8044點，跌0.39%。

藍籌29隻升，18隻下跌，3隻無升跌。中海油（0883）升2.53%，報8.9元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌1.57%，報34.45元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.72%，報88.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻47點；建行（0939）跌0.34%，報5.89元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

今日公布業績的股份，績前表現如下，金山軟件（3888）開市報23.8元，跌0.42%；中通快遞－ＳＷ（2057）開市報253.8元，升0.47%。

兩新股上市，上坤地產（6900）定價2.28元，開市報2.28元，無升跌，金科智慧（9666）定價44.7元，開市報46.05元，升3.02%。

壹傳媒（0282）半年蝕1.4億，網上訂閱收入增3.6倍至2.2億元。開市報0.25元，無升跌。

京東（9618）上季多賺8成至56億人幣，勝預期。京東開市報339元，跌7.88%。

澳門特首賀一誠指，新年度將修改博彩法 修訂金融體系法律制度。濠賭股個別展，新濠國際發展（0200）開市報15.26元，跌0.26%；澳博控股（0880）開市報9.51元，升1.28%；永利澳門（1128）開市報13.92元，升1.46%；銀河娛樂（0027）開市報61.65元，升0.16%；金沙中國（1928）開市報34.25元，升0.74%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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