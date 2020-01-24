港股ADR升73點 上坤、金科智慧上市
文章日期：2020年11月17日 09:08
美股向上，港股ADR升73點或0.28%。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌1.52%，折合報587.94元；匯控（0005）升1.83%，折合報39.51元；建行（0939）升0.1%，折合報5.92元。
美期個別發展，日股現升0.18%，韓股現升0.32%，澳股現升0.34%。
今日焦點股份可留意：
金山軟件（3888）、中通快遞－ＳＷ（2057）今日公布業績。
兩新股上市，上坤地產（6900）定價2.28元，金科智慧（9666）定價44.7元。
壹傳媒（0282）半年蝕1.4億，網上訂閱收入增3.6倍至2.2億元。
京東（9618）上季多賺8成至56億人幣，勝預期。
澳門特首賀一誠指，新年度將修改博彩法 修訂金融體系法律制度。留意濠賭股。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期二)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350
截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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