Moderna表示，在一項大型後期臨床試驗的初步分析中，其新冠疫苗的有效性達到94.5%，公司指將在未來幾周尋求監管機構批准緊急使用許可。Moderna收市升9.58%，報97.95美元。

Moderna表示，對30000多名志願者的數據進行初步分析顯示，Moderna的疫苗實際上預防了所有由新冠病毒引起的有癥狀新冠病例。

疫苗似乎還可以有效預防最嚴重的Covid-19感染。Moderna指，在接種疫苗的志願者中沒有重症，而接受安慰劑注射的志願者中有11例重症。

Moderna表示，預計基於151個案例的最終分析，連同美國監管機構希望看到的兩個月的安全性隨訪數據，將可以獲得緊急使用授權。預計本月晚些時候獲得最終數據。

Moderna希望到年底前生產2000萬劑疫苗，足以為1000萬人接種。首批疫苗將供應美國。

一周前輝瑞和BioNTech SE開發的類似疫苗在中期分析中顯示有效性達90%以上。兩種疫苗均依賴於mRNA技術，而該技術從未被用於生產經過批准的疫苗。

與輝瑞疫苗不同，Moderna曾稱只需正常的冷藏即可，保存期可達30日，而輝瑞的新冠肺炎疫苗保存溫度約為攝氏「負70度」區間。

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