美股三大指數連升兩日，道指、標指更創收市價計新高。受惠數據顯示Moderna候選新冠疫苗的有效性達到94.5%，道指高開192點見全日低位後，最多曾升484點或1.64%，是11月9日後最大升幅，高見29964.29點，亦創史上新高。

道瓊斯工業平均指數收漲470點，升幅1.6%，報29950點，連升2日，累計升870.27點。標普500指數收漲41點，升幅1.17%，報3626點，連升2日，累計升89.9點。納斯達克綜合指數收漲94點，或0.81%，報11924點，連升2日，累計升214.5點。

波音升8.17%，報202.4美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻100點，而P&G跌1.28%，報142.43元，拖低道指12點。

科技股方面，蘋果收市報120.3元，升0.87%，谷歌母公司Alphabet收市報1774.03元，升0.09%，亞馬遜收市報3131.06元，升0.07%，Facebook收市報278.96元，升0.72%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.19%，報389點。德國DAX指數收漲0.48%，報13138點；法國CAC 40指數漲1.7%，報5471點；英國富時100指數收漲1.67%，報6421點。