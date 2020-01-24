香港工業總會（工總）回應各國在昨日簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），工總表示歡迎。工總主席葉中賢認為，有關協議簽定後，相信會對亞太地區的貿易總量有一定的提振作用。他更指，香港作為亞洲地區的貿易樞紐應可從中受惠。

今次簽訂協定的包括中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭及東盟十國等多個國家。葉中賢表示，簽署協定的國家涵蓋供應鏈的上、中、下游，而香港協調及管理的強項明顯，預料未來可以在推動供應鏈的重塑，並加以發展。

工總期望，特區政府能在短期內積極爭取加入有關協定，從而鞏固香港在亞洲地區的貿易樞紐的地位，加快推動本地貿易，有助走出疫情所帶來的經濟困局。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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