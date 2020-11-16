壹傳媒半年蝕1.4億 網上訂閱收入增3.6倍至2.2億元
文章日期：2020年11月16日 21:48
壹傳媒（0282）公布，截至今年9月底止中期虧損1.45億元，較去年同期虧損3.12億元顯著收窄；每股虧損5.5仙，不派息。期內網上訂閱收入增3.6倍至2.2億元，但互聯網廣告收入、內容供應及開發手遊及應用程式收入跌53%至8277萬元，令總收入僅微升2.4%至5.69億元。於今年9月底，蘋果日報的香港登記會員基數為約380萬人，當中約63萬人為付費訂閱者。
該公司表示，香港及台灣的綜合平台每月平均頁面瀏覽約有7億人次，當中蘋果日報用戶基礎為香港每月獨立非重返用戶960萬人、台灣每月獨立非重返用戶約1430萬人、美國及加拿大每月獨立非重返用戶分別約1100萬人及28.6萬人。
今年4月至9月期間，蘋果日報每期平均淨發行量為每日8.6萬份，較去年同期9.1萬份跌5.6%。期內蘋果日報總收益為1.27億元，按年升5.1%，當中廣告收益佔3170萬元，按年增48%；發行收入9510萬元，按年跌4.2%。壹傳媒表示，期內最主要收益貢獻的廣告類別包括房地產市場、非牟利組織、中餐館以及公民社會各階層聲援及支持蘋果日報、民主及香港人的信息。
由於疫情關係，壹傳媒於6月至8月期間接獲香港政府「保就業」計劃資助3300萬元。
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