壹傳媒（0282）公布，截至今年9月底止中期虧損1.45億元，較去年同期虧損3.12億元顯著收窄；每股虧損5.5仙，不派息。期內網上訂閱收入增3.6倍至2.2億元，但互聯網廣告收入、內容供應及開發手遊及應用程式收入跌53%至8277萬元，令總收入僅微升2.4%至5.69億元。於今年9月底，蘋果日報的香港登記會員基數為約380萬人，當中約63萬人為付費訂閱者。

該公司表示，香港及台灣的綜合平台每月平均頁面瀏覽約有7億人次，當中蘋果日報用戶基礎為香港每月獨立非重返用戶960萬人、台灣每月獨立非重返用戶約1430萬人、美國及加拿大每月獨立非重返用戶分別約1100萬人及28.6萬人。

今年4月至9月期間，蘋果日報每期平均淨發行量為每日8.6萬份，較去年同期9.1萬份跌5.6%。期內蘋果日報總收益為1.27億元，按年升5.1%，當中廣告收益佔3170萬元，按年增48%；發行收入9510萬元，按年跌4.2%。壹傳媒表示，期內最主要收益貢獻的廣告類別包括房地產市場、非牟利組織、中餐館以及公民社會各階層聲援及支持蘋果日報、民主及香港人的信息。

由於疫情關係，壹傳媒於6月至8月期間接獲香港政府「保就業」計劃資助3300萬元。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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