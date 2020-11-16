京東集團（9618）績後公布今年第三季業績，非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤由去年的31億元（人民幣，下同），增加80.1%至56億元，勝市場預期；淨利潤為76億元，較去年同期的6億元大增11.67倍。京東今天股價造好，以全日高位368元收市，升5.6%。

集團收入按年增加29.2%至1742億元（人民幣，下同），好過市場預計的1705億元。當中，日用百貨商品銷售收入按年升34.8%至581億元；服務收入為228億元，較去年同期增加42.7%。另外，截至9月30日止，京東的年度活躍用戶數由去年同期的3.344億增加32.1%至4.416億。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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