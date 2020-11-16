京東上季多賺8成至56億人幣 勝預期
文章日期：2020年11月16日 19:00
京東集團（9618）績後公布今年第三季業績，非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤由去年的31億元（人民幣，下同），增加80.1%至56億元，勝市場預期；淨利潤為76億元，較去年同期的6億元大增11.67倍。京東今天股價造好，以全日高位368元收市，升5.6%。
集團收入按年增加29.2%至1742億元（人民幣，下同），好過市場預計的1705億元。當中，日用百貨商品銷售收入按年升34.8%至581億元；服務收入為228億元，較去年同期增加42.7%。另外，截至9月30日止，京東的年度活躍用戶數由去年同期的3.344億增加32.1%至4.416億。
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