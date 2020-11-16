澳門特首賀一誠發表2021年度施政報告表示，會修改娛樂場幸運博彩經營法律制度，但是註明會視乎公開諮詢情況而定。同時，政府亦會推動信託法立法、修訂金融體系法律制度、制訂都市更新法律制度等。

賀一誠指出，不可讓主體產業萎縮，「不是話打冧主體產業之後就可以多元化」，他認為，要繼續讓主體產業博彩業健康發展，但希望明年發展中醫藥行業有突破，研究金融債務二級市場落實，而非將主體產業縮細。他謂政府會繼續支持主體產業，希望在一業獨大之上，有其他產業與博彩業協調發展。當中他提出，擬逐步培育線上營銷能力，例如逐步發展中葡的跨境電商，甚至設立航空業的新准入制度。另有意鼓勵保險業到葡語系國家發展。

他續稱，明年修訂博彩法前會先就法律框架開展諮詢，視乎諮詢反應修改。至於會否趕不及重新競投賭牌，賀一誠表示，現行有機制處理，他不會就推測性問題發表回應，並強調還有時間。他形容，旅遊博彩業正從低位逐步回升，經濟復甦需時較長，進程較慢。政府會支持博彩公司舉辦多元的體育文化活動，推動體育加旅遊發展。另在旅遊產業方面，他們正推動路橫環島休閒步道建設。

記者：陳偉燊

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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