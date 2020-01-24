香港數字資產交易所（HKD.com）宣布，將在旺角彌敦道設置香港首間的實體交易中心，並於今年年底投入服務，面積約近萬呎，當中提供24小時服務，和有十種的主流數字貨幣交易和兌換。

該交易共有三層，總面積近10,000平方呎，香港數字資產交易所稱是全港面積最大的數字資產交易所之一。在投入服務後，可即場為客戶提供數字貨幣錢包增值、購買數字貨幣、開戶及轉帳等服務。數字資產交易所更計劃在未來12個月內於香港設置20台的數貨幣交易ATM（自動櫃員機），該公司稱是其數量是全港之冠。

至於對於本月初港府公佈就規管虛擬資產服務及設立發牌制度進行為期三個月的公眾諮詢，數字資產交易所表示歡迎，並認為今次的公眾諮詢有助為行業訂立清晰的營運要求，和有利司發展。數字資產交易所指，公司已於年初展開申請合規牌照的籌備工作，並已取得部份國家的相關牌照，亦呼籲業界人士踴躍表達意見。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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