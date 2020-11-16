港交所（0388）今日刋發框架諮詢文件，就縮短首次公開招股結算程序，由現時的T+5或更長時間，實施數碼化及全面現代化，料縮短至T+1方面，徵求市場意見，截止日期為明年1月15日。新的系統定名為FINI。該所上市主管陳翊庭指出，若完成所有徵詢意見過程及落實措施後，料最快可於2022年第二季推出措施。

行政總裁李小加指出，雖然市場會質問，為何不早點推出FINI？但是他指：「由於今次改革涉及每名市場參與者，監管方面亦需時去了解風險管控，及相隔5年後可供選擇的科技及方案較多，目前已有條件著手進行現代化及改革，因此花上一點時間，而非幾個月可以完成」。他期望，日後投資者不用被鎖太多資金而支付太多利息，存放資金需時較短。他笑說行將退休，若要問到他今次計劃需多少錢投資，他只能說，今次不用花太多錢投資在新系統上。

港交所創新實驗室聯席主管裴璐加指出，FINI推出後，日後證券商收取有意認購新股的投資者的申請後，只需按其認購情況，向銀行業界繳付10%定金，並在確定認購時支付餘款；另可減省70%結算程序時間；整個市場所需的預設資金總額可減少70%，所需的銀行間資金轉移金額將會比現時低98%。他指出，他們早於18個月前醞釀推出新的新股結算系統架構，由於只需系統上簡化及在線上去處理，因此只涉適量投資。

在確保投資者不會重複申請方面，陳翊庭稱，在新的系統內，收集投資者資訊將會統一化處理，會較前準確及優化處理。在確保今次系統推出同時，該所修改上市規則，修改部份包括接受FINI為唯一結算機制，並屬強制性，另授權新機制涵蓋所有與新股上市相關文件程序，並與證監會要求保持一致。

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