民主派總辭後，多項極具爭議的議案包括「明日大嶼」預期將獲極速通過。而曾任TOM集團執董及行政總裁、現為慷慨資本主席及行政總裁的王兟則高調成立「香港我哋家有限公司」，並提出以「創新公私營合作（PPPP)方案」，向市場募資1萬億元加快「明日大嶼」的填海造地工程。被問到他曾出任Tom行政總裁，今次建議與李嘉誠家族是否有關，他指「完全與任何地產、大公司無關，完全獨立」，「香港我哋家有限公司」亦是完全公開的擔保有限公司，公眾可藉其審計報告知道贊助詳情及財政狀況等。

至於邀得中原集團創辦人及行政總裁施永青及前匯豐大班龐約翰站台，他指龐約翰只是「vip guest 」。而施永青則自白指，雖然在地產行業四十多年，但「一路俾人感覺我係房地產發展商嘅走狗，維護佢哋嘅利益，幫佢哋賣樓。高地價更有時候歸咎落經紀（身上），我水洗都唔得」，但實際年青人多年來在不同場合表達訴求，自己亦希望見到樓價下跌，故希望若能推動明日大嶼，令刺激擁有大量農地、棕地及土儲的發展商加快土地供應。

問及是否趁民主派總辭後推廣方案，王兟否認，指早自去年已準備，當時人在紐約，看到香港有許多抗議、暴力，自己憂慮「一國兩制」會否消失等，故開始籌備。他認為即使總辭後能通過明日大嶼約5.5億元有關填海興建人工島前期研究撥款，往後亦有立法會改選，特首換屆等，今次係「好彩好彩」才在此時推出。王兟指，希望在「明日大嶼」的大計劃中能起拋磚引玉效果，亦不認為是「數碼港」等的翻版。

今次王兟提出的計劃，包括今次成立一家股本為1000億元公司，75%股權由港人一人一股持有，全體港人可獲免費派發面值750億元的認股權證，25%股權由一家私人基金管理公司，從不同主權、國際退休及養老投資基金等，募集250億港元，再進一步從公開市場分批發行債券募集一萬億港元，合共前後集資1.1萬億元。

記者：方楚茵