中國神華（1088）公布，10月份煤炭銷售量按年升10.4%至3720萬噸；商品煤產量升15.8%至2490萬噸。總售電量下跌16%至869億千瓦時；總發電量跌15.4%至92.8億千瓦時。

公司表示，總發電量和總售電量同比下降的主要原因，受西部地區電力東送影響，公司在廣東地區發電量有所下降；為保障發電機組正常運行，部分電廠機組檢修。

首10個月，集團煤炭銷售量較去年同期跌1.3%至3.61億噸；商品煤產量升2.5%至2.42億噸。總售電量1037.2億千瓦時；總發電量1108.4億千瓦時。

中國神華全日收報14.72元，升2.79%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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