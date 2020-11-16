中國神華10月煤炭銷售量升10.4%
文章日期：2020年11月16日 17:39
中國神華（1088）公布，10月份煤炭銷售量按年升10.4%至3720萬噸；商品煤產量升15.8%至2490萬噸。總售電量下跌16%至869億千瓦時；總發電量跌15.4%至92.8億千瓦時。
公司表示，總發電量和總售電量同比下降的主要原因，受西部地區電力東送影響，公司在廣東地區發電量有所下降；為保障發電機組正常運行，部分電廠機組檢修。
首10個月，集團煤炭銷售量較去年同期跌1.3%至3.61億噸；商品煤產量升2.5%至2.42億噸。總售電量1037.2億千瓦時；總發電量1108.4億千瓦時。
中國神華全日收報14.72元，升2.79%。
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