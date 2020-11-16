外媒報道，美股投資者上周五（13日）入稟美國聯邦法院，擬向阿里巴巴（9988）及有關人士提集體訴訟，包括首席執行官張勇和首席財務官武衞，指控他們在螞蟻集團（6688）上市事宜作出失實或誤導的聲明。

根據指控，螞蟻集團以「不滿足上市要求或就某些重大事項未進行充分披露」為由暫緩上市，因為被告的錯誤行為和疏漏，令阿里巴巴股價持續急滑，導致投資者集體遭受重大損失。此次集體訴訟，同時代表其他在10月21日至11月3日期間買入阿里巴巴股票的投資者，要求被告提供補償性賠償，或涉及數以十萬名投資者。

美股維權律師郝俊波在其微信公眾號透露，近日有美股投資者將阿里巴巴訴諸法院，表示只要公司出現不利消息且股價大跌，美股投資者都可向法院興訟，未來隨事態發展也將修改和補充訴狀。

其他報道

德媒：華為在當地5G網絡不再扮演任何角色

搜狗上季蝕3.3億 料騰訊年內買斷

新地：歡迎安心出行App推出 將予以配合

滬指日中高位收市 終止四連跌

【有片：選股王】醫療設備股續反彈 威高上升動力較強

港交所：擬推FINI數碼化程序 IPO「T+5」將縮至1日 徵詢期至1月

【有片：埋身擊】美匯指數偏軟 宜趁低吸非美貨幣

恒指半日升106點 染藍安踏創上市新高 百威升逾6%

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm