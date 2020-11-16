螞蟻上市撻Q 美股投資者擬向阿里提訴訟
文章日期：2020年11月16日 17:04
外媒報道，美股投資者上周五（13日）入稟美國聯邦法院，擬向阿里巴巴（9988）及有關人士提集體訴訟，包括首席執行官張勇和首席財務官武衞，指控他們在螞蟻集團（6688）上市事宜作出失實或誤導的聲明。
根據指控，螞蟻集團以「不滿足上市要求或就某些重大事項未進行充分披露」為由暫緩上市，因為被告的錯誤行為和疏漏，令阿里巴巴股價持續急滑，導致投資者集體遭受重大損失。此次集體訴訟，同時代表其他在10月21日至11月3日期間買入阿里巴巴股票的投資者，要求被告提供補償性賠償，或涉及數以十萬名投資者。
美股維權律師郝俊波在其微信公眾號透露，近日有美股投資者將阿里巴巴訴諸法院，表示只要公司出現不利消息且股價大跌，美股投資者都可向法院興訟，未來隨事態發展也將修改和補充訴狀。
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