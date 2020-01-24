內地經濟數據好過預期，港股下午反覆向好，日中最高見26394點，升237點，收報26381點，升224點或0.86%，見逾8個月高位，成交金額1453億元，較上日減少4.03%；國指升33點或0.32%，報10578點。恒生科技指數收報8075點，升1.71%。

國際金融股做好，匯控（0005）領升，漲4.16%，收報38.8元，貢獻恒指88點，同為表現最好藍籌。ATMXJ個別走，騰訊（0700）收報597元，跌0.83%；阿里巴巴（9988）收報254元，跌1.17%；「染藍」的美團（3690）收報318.4元，升4.12%；小米（1810）收報25.2元，升3.92%；京東（9618）一度創上市新高，見368.2元，收報368元，升5.63%。

除了美團，藍籌新貴安踏體育（2020）一度創上市新高，見109.7元，收報108元，升6.4%；百威（1876）收報26.15元，升5.87%。剔出恒指的太古（0019）收報42.55元，跌1.62%。

內房股偏軟，潤地（1109）跌3.71%，收報35元；碧桂園（2007）跌2.01%，收報10.74元。藍籌股中以中海外（0688）表現最差，埋單跌5.06%，收報19.7元。

華晨（1114）母企擬進行破產重組，該股收報7元，跌4.5%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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