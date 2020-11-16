搜狗上季蝕3.3億 料騰訊年內買斷
文章日期：2020年11月16日 16:20
內地搜索引擎公司搜狗透露，今年9月跟騰訊（0700）達成私有化協議，騰訊將以每股9美元收購搜狗全部已發行普通股。市場預料，該交易將於今年第四季完成，此後搜狗將成為騰訊間接全資子公司，並從紐交所退市。
同時，搜狗公布今年第三季業績，收入按年下跌31.2%至2.167億美元，遜市場預期的3.06億美元；期內虧損擴大至約4200萬美元（約3.255億港元）。集團表示，收入下跌是基於騰訊私有化計劃，為公司前景帶來不確定性，以及季內搜狗網站交通流量下跌所致。
騰訊全日收報596元，跌1%。
記者：蔡穎霖
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