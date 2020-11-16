新地：歡迎安心出行App推出 將予以配合
文章日期：2020年11月16日 15:44
新鴻基地產（0016）就政府推出感染風險通知「安心出行」流動應用程式（LeaveHomeSafe），表示歡迎。該集團旗下商場、寫字樓及其他物業會積極配合，並於短期內在各場所貼上相關二維碼，協助市民記錄出行行程，減低病毒擴散風險，與香港一同抗疫。
新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示：「自年初，香港飽受疫情衝擊，失業率攀升，多個行業大受打擊，故目前當務之急是有效控制疫情，為本地個案『清零』創造條件，令香港可早日恢復與內地及其他地區通關往來，促進經濟復甦，確保就業。」
新鴻基地產自疫情之初，已積極推出多項防疫措施，包括為旗下商場和寫字樓增聘300位物管關懷大使、引入全方位防疫措施，及致力將現有設施自動化，盡力減低病毒傳播的風險。未來，新地將繼續積極配合政府防疫工作，以期香港社會和經濟能早日回復正常運作。
記者：陳偉燊
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