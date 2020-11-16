新鴻基地產（0016）就政府推出感染風險通知「安心出行」流動應用程式（LeaveHomeSafe），表示歡迎。該集團旗下商場、寫字樓及其他物業會積極配合，並於短期內在各場所貼上相關二維碼，協助市民記錄出行行程，減低病毒擴散風險，與香港一同抗疫。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示：「自年初，香港飽受疫情衝擊，失業率攀升，多個行業大受打擊，故目前當務之急是有效控制疫情，為本地個案『清零』創造條件，令香港可早日恢復與內地及其他地區通關往來，促進經濟復甦，確保就業。」

新鴻基地產自疫情之初，已積極推出多項防疫措施，包括為旗下商場和寫字樓增聘300位物管關懷大使、引入全方位防疫措施，及致力將現有設施自動化，盡力減低病毒傳播的風險。未來，新地將繼續積極配合政府防疫工作，以期香港社會和經濟能早日回復正常運作。

記者：陳偉燊

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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