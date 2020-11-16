港股今早向好，恒指高開237點回順，半日收報26263點，升106點或0.41%；國指跌8點。大市半日成交825億元。

美團（3690）染藍，股價升4%，同樣晉身藍籌的安踏（2020）、百威亞太（1876）升逾6%。其他科網股向好，恒生科技指數升1.19%，小米（1810）、京東（9618）升逾3%。金屬礦石做好，紫金（2899）、江西銅（0358）升約一成。濠賭及消費股受追捧，金沙中國（1928）、李寧（2331）、海爾電器（1169）升3%、4%。航運物流股向好，海豐（1308）升逾6%。不過，中資電訊、內房股有沽壓，中移動（0941）、中海外（0688）跌半成。

此外，醫療設備股低位繼續有反彈，微創（0853）、威高（1066）升4%、5%。日前內地冠脈支架全國集採價格正式落地，緩和市場對消耗材料集採政策憂慮。市場預計只有量大、標準化、競爭比較激烈的產品才適用於集採，有利創新器械產品發展。威高今早率先升破50天線約16元，上升動力較強，短線於16.8元高位或有阻力，可候回吐於50天線吸納，中線有望17.5元水平。

劉思明

投資版副主編