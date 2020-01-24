港交所（0388）公布，「就香港首次公開招股結算程序現代化徵詢市場意見」，提出簡化首次公開招股結算程序的建議，包括新股由定價到上市所需的時間將大幅縮短八成，由原來的五個營業日「T+5」縮短至最短一個營業日；建議將利用智能科技，提高香港首次公開招股程序的效率、減低過程中凍結的資金，同時將程序數碼化。徵詢期至1月15日。

港交所建議，推出全新的線上服務平台FINI (Fast Interface for New Issuance)，就有關端對端首次公開招股結算程序在內的多個步驟，供新股市場參與者、顧問以至監管機構透過這平台進行暢通無阻的數碼化溝通。

透過FINI，可達致上述IPO所需時間大減八成、提高IPO程序效率等建議。

港交所指，FINI是一個簡單易用的單一平台，可供經紀、股份過戶登記處、保薦人、律師、包銷商及分銷商，在新上市公司「敲鑼」上市交易前，處理啟動招股、認購、定價、配發、付款、監管機構批准及納入股份等所有必要步驟，同時共享資訊、協調相關工作流程。此外，旗下香港結算，以及證監會，亦會利用FINI監督每隻新股的結算流程，並直接從中確認及批准各所需項目。

行政總裁李小加表示，FINI可為市場帶來三方面裨益：為有意在香港上市的發行人提供具有全球競爭力的服務；引領新股集資市場進入數字化時代；通過數字化改革，為將來提升對投資者的服務奠定基礎。

FINI的推出日期要視乎市場支持和準備情況而定，預期不早於2022年第二季推出。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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