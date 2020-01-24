內地10月工業增加值勝預期，零售亦上升，顯示經濟復蘇勢頭繼續增強，恒指隨外圍高開205點後，最多曾升237點，但很快升幅收窄至34點見半日低位。

恒指半日升106點或0.41%，報26263點，成交金額825億元；國指跌8點或0.08%，報10537點。恒生科技指數收報8034點，升1.19%。

藍籌25隻升，24隻下跌，1隻無升跌。銀娛（0027）升3.71%，收報61.45元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.83%，收報87.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻75點；中海外（0688）跌5.16%，收報19.68元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。

恒指國指科指上周公布成份股變動名單，剔出恒指的太古（0019）收報42.05元，跌2.77%；而獲納入的美團（3690）收報317.8元，升3.92%；安踏（2020）創上市新高，見108.3元，收報108.1元，升6.5%；百威（1876）收報26.3元，升6.48%。

國指方面，獲納入的阿里健康（0241）收報19.86元，跌2.17%；中國海外（0688）收報19.68元，跌5.16%；中芯國際（0981）收報23.7元，升1.07%；中國恒大（3333）收報17.02元，升0.24%；翰森製藥（3692）收報35.2元，升2.18%；中國飛鶴（6186）收報17.36元，升0.58%；海底撈（6862）收報56.1元，升1.08%；京東（9618）收報361元，升3.62%；網易（9999）收報137.8元，升0.8%。

剔出國指的中國旺旺（0151）收報5.14元，跌0.96%；復星國際（0656）收報10.98元，升0.37%；中國電信（0728）收報2.4元，跌3.61%；太平保險（0966）收報12.66元，升2.26%；中信銀行（0998）收報3.35元，升0.6%；中國神華（1088）收報14.72元，升2.79%；⺠生銀行（1988）收報4.32元，升0.47%；萬科企業（2202）收報27.05元，跌2.17%；中國保險（2328收報5.83元，升0.87%。

科指獲納入的明源雲（0909）收報37.95元，升4.26%；祖龍娛樂（9990）收報18.04元，升7.51%；剔出的恒騰網絡（0136）收報0.315元，無升跌；網龍（0777）收報16.92元，升0.36%。

華晨（1114）母企擬進行破產重組。華晨中國半日收報7.02元，跌4.2%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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