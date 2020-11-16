華晨中國（1114）與德國寶馬汽車組成的合資公司表示，其母公司華晨汽車集團可能向中國法院提出申請，進行破產重組。

華晨汽車集團於上月到期的10億元人民幣私募債未能按時兌付，原因是公司資金緊張。華晨中國昨日也發通告指，母公司近日收到瀋陽市中級人民法院書面通知，格致汽車科技股份向法院申請對其進行重整，該重整申請是否被法院受理以及進入重整程序仍有不確定性。

華晨汽車集團拒絕向路透就有關消息作出評論。

華晨中國現報7.03元，跌4.09%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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