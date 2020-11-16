聯博香港向中證監申請設立公募基金公司
文章日期：2020年11月16日 11:31
中國證監會網站顯示，已接到聯博香港提交的在中國境內設立公募基金公司的申請資料。
中證監公布的資料顯示，上週四(12日)接到聯博香港的申請。這是繼貝萊德(BlackRock)、路博邁(Neuberger Berman)、富達後，再多一間申請設立公募基金的外資資產管理公司。
聯博(AllianceBernstein)於1967年成立在美國，是全球主要的投資管理公司之一。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期五)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350
截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
其他報道
瑞聲第三季淨利潤遜預期 花旗降其目標價一成 維持「賣出」評級
上坤地產、金科智慧服務IPO中間價定價 上坤認購不足 金科超購10倍
港股ADR升29點 壹傳媒業績 留意恒指、國指、科指變動股份表現