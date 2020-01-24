港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌8日，跌0.95點子至0.10714%，是2010年5月05日後最低，當日報0.09893%；對上一次連跌8日是2020年7月21日，當日拆息報0.25964%。

港元現報7.7534元貶值1點子，曾貶值最多7點子，報7.754元，亦曾升值最多3點子，報7.753元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.02點子至0.03673%；1星期HIBOR升0.07點子至0.05429%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.0625%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.32179%；6個月期HIBOR跌0.18點子至0.55625%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.71304%。

美元指數現報92.569貶值0.186點或0.2%。

美元1個月期LIBOR報0.13638%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0292%，終止連續1日擴闊，利差是2019年10月29日後最低，當日差距為-0.042%

對上一次終止連續1日擴闊，是2020年11月05日，當日利差報0.12%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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