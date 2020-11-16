美國新聞網站Axios引述政府官員消息報道，美國總統特朗普計劃在任期最後幾周內對中國再推出幾項新的制裁措施。

報道指，特朗普計劃可能以侵犯人權或對美國國家安全構成威脅為由，宣布對更多中國公司、政府或官員實施制裁或施加貿易限制。

報道引述美國國家安全委員會發言人John Ullyot稱，若中國沒有重大政策轉變，如果未來拜登政府有意圖取消這些制裁措施，將帶來嚴重政治危機。拜登過渡團隊對報道不予置評，白宮暫未對報道作出回應。

此前，美國政府公布，明年1月11日起禁止美國機構投資解放軍關連企業股票。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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