騰訊（0700）因旗下「全民K歌」App「涉黃」，而被廣東省「掃黃打非」辦公室聯合省網信辦約談，並責令全面整改，及作出相應行政處罰。

據「掃黃打非」辦公室的通報，該App的「交友陪玩」項目中部分歌房主播露骨聊天互動，通過涉性內容誘導觀眾刷禮物。平台首頁短視頻推薦中，部分「舞蹈」視頻帶有明顯性暗示。

目前，騰訊依照整改要求制定措施，對「全民K歌」App進行30天整改，下線「交友陪玩」功能；進一步排查清理平台上涉黃歌曲色情低俗視頻、評論區違規發言等有害信息，處置封禁違規賬號和歌房；同時，立即關閉青少年模式下的站內搜索功能，對該模式下的安全機制和產品功能進行了完善。

騰訊現報594元，跌1.3%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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