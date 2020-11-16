騰訊旗下「全民K歌」App 「涉黃」被責令整改及行政處罰
文章日期：2020年11月16日 10:57
騰訊（0700）因旗下「全民K歌」App「涉黃」，而被廣東省「掃黃打非」辦公室聯合省網信辦約談，並責令全面整改，及作出相應行政處罰。
據「掃黃打非」辦公室的通報，該App的「交友陪玩」項目中部分歌房主播露骨聊天互動，通過涉性內容誘導觀眾刷禮物。平台首頁短視頻推薦中，部分「舞蹈」視頻帶有明顯性暗示。
目前，騰訊依照整改要求制定措施，對「全民K歌」App進行30天整改，下線「交友陪玩」功能；進一步排查清理平台上涉黃歌曲色情低俗視頻、評論區違規發言等有害信息，處置封禁違規賬號和歌房；同時，立即關閉青少年模式下的站內搜索功能，對該模式下的安全機制和產品功能進行了完善。
騰訊現報594元，跌1.3%。
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