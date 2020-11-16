美國政府早前宣布，明年起禁止美國人投資軍方支持的中國企業。中國商務部今日表示，美方罔顧事實，認定中國有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據，也不符合法理，中方對此堅決反對；中方敦促美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

商務部新聞發言人表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業。

發言人稱，中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守相關國家法律法規，始終堅持市場化、法治化原則。中國企業將繼續與各國​​在尊重市場規則和有關法律基礎上開展互利互惠合作。

美國總統特朗普周四(12日)簽署行政命令，禁止美國資金投資31間被指與解放軍有關連的中國企業，包括三大電訊商中電信（0728）、中聯通（0762）及中移動（0941）的母公司，與中海外（0688）母企中國建築集團。

中移動（0941）現報47.65元，跌4.7%；中電報2.42元，跌2.81%；中聯通報4.9元，跌1.61%；中海外報19.8元，跌4.58%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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