美國禁投資軍方支持之中企 中國商務部敦促停止無理打壓
文章日期：2020年11月16日 10:42
美國政府早前宣布，明年起禁止美國人投資軍方支持的中國企業。中國商務部今日表示，美方罔顧事實，認定中國有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據，也不符合法理，中方對此堅決反對；中方敦促美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。
商務部新聞發言人表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業。
發言人稱，中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守相關國家法律法規，始終堅持市場化、法治化原則。中國企業將繼續與各國在尊重市場規則和有關法律基礎上開展互利互惠合作。
美國總統特朗普周四(12日)簽署行政命令，禁止美國資金投資31間被指與解放軍有關連的中國企業，包括三大電訊商中電信（0728）、中聯通（0762）及中移動（0941）的母公司，與中海外（0688）母企中國建築集團。
中移動（0941）現報47.65元，跌4.7%；中電報2.42元，跌2.81%；中聯通報4.9元，跌1.61%；中海外報19.8元，跌4.58%。
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