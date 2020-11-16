《路透》根據中國國家統計局公布數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.3%，升勢延續61個月。按月則上升0.2%，為七個月最低。

10月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅按月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.3%、0.5%和0.2%。二手住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅回落0.4個百分點。

31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅回落0.2個百分點；二手環比上漲0.2%，漲幅與上月相同。 35個三線城市新建和二手住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅分別回落0.3和0.4個百分點。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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