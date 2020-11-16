十月內地70個城市新建商品住宅價格升4.3% 連升61個月
文章日期：2020年11月16日 10:47
《路透》根據中國國家統計局公布數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.3%，升勢延續61個月。按月則上升0.2%，為七個月最低。
10月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅按月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.3%、0.5%和0.2%。二手住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅回落0.4個百分點。
31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅回落0.2個百分點；二手環比上漲0.2%，漲幅與上月相同。 35個三線城市新建和二手住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅分別回落0.3和0.4個百分點。
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