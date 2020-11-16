沽空機構博力達思再狙擊和諧汽車（3836），認為後者指需要第三位核數師，以免安永、中匯按達勞累過度，是公司聽過最可笑的理由。認為一位四大審計核數師無法完成其主要審計工作以外的其他審計工作是荒謬的。

博力達思指，其只著重事實，在報告中，提供了來自內地工商行政管理總​​局，信用報告和中國法院判決書的獨立證據，顯示和諧捏造了其現金餘額並對其利潤撒謊。和諧回應未有對這些證據作任何回應。和諧未有合併其主要子公司的運營費用，和未減損註銷失敗的投資。

博力達思依然相信主席馮長革進行未披露的股份質押。依然沽空和諧，並相信其股票是毫無價值的。

和諧汽車現報3.46元，升0.58%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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