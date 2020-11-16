國家統計局公布，十月份社會消費品零售總額38576億元人民幣（下同），按年增長4.3%，差過市場預期的5%，增速比上月加快1.0個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額34868億元，增長3.6%。今年首十個月，社會消費品零售總額311901億元，按年下降5.9%。

十月份規模以上工業增加值按年增長6.9%，勝市場預期的6.7%，增速與9月份持平，按月增長0.78%。 今年1至10月份，規模以上工業增加值同比增長1.8%。

另外，全國固定資產投資483292億元，按年增長1.8%，好過市場預期的1.6%，增速比1至9月份提高1個百分點，按月計則增3.22%。其中，民間固定資產投資269183億元，下降0.7%，降幅收窄0.8個百分點。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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