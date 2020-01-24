恒指今早高開205點或0.79%，報26362點，成交金額43億元；國指今早高開100點或0.96%，報10645點。恒生科技指數開市報8075點，升1.72%。

藍籌15隻升，34隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升3.93%，報140.3元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.89%，報86.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻50點。中移動（0941）跌2.6%，報48.7元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。

壹傳媒（0282）今公布業績。開市報0.248元，無升跌。

太古（0019）告別恒指，美團（3690）安踏（2020）百威（1876）染藍。太古（0019）開市報45元，升1.24%；美團開市報282元，升4.06%；安踏體育開市報98.9元，升2.33%；百威開市報26.8元，升8.5%。

國指大換馬，新增9隻成份股，表現如下阿里健康（0241）開市報19.58元，升3.38%；中國海外（0688）開市報21.9元，升0.23%；中芯國際（0981）開市報23.15元，升3.12%；中國恒大（3333）開市報17.5元，升0.81%；翰森製藥（3692）開市報33.05元，跌0.6%；、中國飛鶴（6186）開市報17.42元，升0.92%；海底撈（6862）開市報52.5元，升0.67%；京東（9618）開市報320元，升6.67%；網易（9999）開市報140.2元，升2.71%。

剔出國指的公表表現如下，中國旺旺（0151）開市報5.35元，無升跌；復星國際（0656）開市報10.86元，跌0.37%；中國電信（0728）開市報2.79元，跌2.11%；太平保險（0966）開市報13.34元，無升跌；中信銀行（0998）開市報3.47元，跌0.57%；中國神華（1088）開市報14.9元，無升跌；⺠生銀行（1988）開市報4.59元，升0.44%；萬科企業（2202）開市報28.9元，無升跌；和中國保險（2328）開市報6.05元，升0.17%；成份股維持50隻。

科技指數成份股納入明源雲（0909）開市報37.5元，升3.02%。和祖龍娛樂（9990）開市報17.98元，升7.15%。被剔出股份表現如下，恒騰網絡（0136）開市報0.325元，無升跌；網龍（0777）開市報16.84元，升0.84%，成份股數目維持30隻。

神洲租車（0699）獲韓國基金MBK Partners斥85億提私有化，溢價18％。開市報3.81元，升12.3%。

華晨（1114）控股股東被格致汽車向法院申請重整。開市報7.2元，跌1.7%。

高銀金融（0530）公布，因市況終止配售協議。開市報0.385元，跌2.53%。

敏華（1999）中期多賺6%，派息0.1元。開市報14.3元，升6.55%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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