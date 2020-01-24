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港股ADR升29點 壹傳媒業績 留意恒指、國指、科指變動股份表現

文章日期：2020年11月16日 08:47

美股上周五創新高，港股ADR則微升29點或0.11%，報26185點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌1.52%，折合報592.86元；匯控（0005）升2.12%，折合報38.04元；建行（0939）升0.04%，折合報5.98元。

美期向上，現升0.6%至0.9%。日股現升1.2%，韓股現升0.96%，澳股現升1.23%。

今日焦點股份可留意：

壹傳媒（0282）今公布業績。

太古（0019）告別恒指，美團（3690）安踏（2020）百威（1876）染藍。

國指大換馬，新增9隻成份股，包括阿里健康（0241）、中國海外（0688）、中芯國際（0981）、中國恒大（3333）、翰森製藥（3692）、中國飛鶴（6186）、海底撈（6862）、京東（9618）和網易（9999），同時剔出中國旺旺（0151）、復星國際（0656）、中國電信（0728）、太平保險（0966）、中信銀行（0998）、中國神華（1088）、⺠生銀行（1988）、萬科企業（2202）和中國保險（2328），成份股維持50隻。

科技指數成份股納入明源雲（0909）和祖龍娛樂（9990），恒騰網絡（0136）和網龍（0777）則被剔出，成份股數目維持30隻。 

神洲租車（0699）獲韓國基金MBK Partners斥85億提私有化，溢價18％。

華晨（1114）控股股東被格致汽車向法院申請重整。

高銀金融（0530）公布，因市況終止配售協議。

敏華中期多賺6% 派息0.1元

 

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)   

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

 

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