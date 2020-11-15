據內媒報道，中國移動研究院首席專家劉光毅在一個論壇上表示，集團從2018年開始進行6G網絡的研究，將6G變成技術、方案、標準、產品，最終走向真正的應用，預計2030年可以實現大規模商用。隨著5G從去年開始的大規模應用，發展5G技術將會給AI、大數據、人工智能、雲計算等技術進一步的加速發展，推動整個社會逐步走向數字化。

劉光毅推敲在未來十年之後，6G技術通過人體可穿戴的設備，包括各種傳感器、植入人體的傳感器，甚至是納米機器人等等，對人體的數據和信息進行全量採集，數據有助對人進行一個數字化的建模，簡單來說就是「把人數字化」。將人數字化後，在醫療上或有助進行更好的手術操作；在生活方面，則可觀察每個人日常的行為，經推理、判斷及學習記憶，模仿出個人的行為方式、邏輯推理、情感，在死後可以模仿其行為，代替其去行使財產支配權，甚至陪伴其家人。

劉光毅又預料，6G技術可以實現人、機、物間的體驗交互，信息可以攜帶更多的感官感受，除了聽覺、視覺外，觸覺、味覺和嗅覺也能夠被充分調動起來。此外，6G技術也可推出更進一步的智慧生產，如實現定制化的生產，大幅縮短整個生產的過程，生產的周期；以及把生產拓展到更多的空間，如水下的生產、太空的生產等，一直推動整個產業的可持續發展，滿足未來社會發展的需求，為行業帶來新的市場機會。

劉光毅相信在十年後的世界將會走向「數字孿生」（Digital Twin），每一個物體會有一個數字化的對應存在於網絡空間中，跟物理世界是平行的。而數字孿生可以預測物理世界、對未來進行干預，故可以保證整個社會的運營、每個事務的發展都在正軌上。劉光毅認為，6G會為整個社會的治理效率、日常工作的效率、娛樂的質量，甚至人的生命質量等等都會得到一個翻天覆地的變化。