《法新社》報道，東京政府上月在香港設立辦事處，為考慮遷往東京的企業提供諮詢服務，東京欲吸引被香港示威活動及《港區國安法》打擊營商信心的公司，但事實反映仍有一定困難。

東京都知事小池百合子上月曾指出，希望東京成為亞洲第一大金融城市。東京為吸引企業，已有一些具體承諾，包括為有意移至日本的金融企業提供臨時辦公空間，又在探討稅收減免等誘因。

報道指，對有意離開香港的企業而言，日本似乎是一個明確選擇，一來日本是世界第三大經濟體以及東交所所在地，亦有眾多金融機構及國際公司設有分部。但專家認為，有一些嚴重的「絆腳石」及競爭對手，令東京希望達至地區金融主導地位只是空想。例如，日本所得稅相對較高，最高為45%，新加坡及香港分別只是22%及17%，英語流利程度低亦是一個長期障礙，以及數碼科技發展相對較慢。

日本歐洲商業委員會主席Michael Mroczek指出，疫情期間日本對邊境管制採取特別嚴格的措施，幾個月以來外國居民不被允許返回家園，被某些人視為「歧視」。

AxiCorp首席全球市場策略師Stephen Innes表示，雖然擔心言論自由，但香港仍是投資者及金融服務公司進入中國大陸的主要門戶。自2014年以來，港交所已與上交所直接建立聯繫，總部設在香港的公司可更輕鬆投資中國上市公司。對某些企業而言，香港靠近深圳亦另一個重要優勢。