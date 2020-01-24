積金局主席黃友嘉今日撰寫網誌，指積金局早前對多個證券交易所作評核，決定將上交所、深交所等交易所納入核准證券交易所名單，強積金基金投資在以上市場的資產比例不再受基金淨資產值的10%上限所限制，投資經理有更大投資彈性，計劃成員可享更多元化的選擇，包括容許更多強積金基金資產投資A股，有助分散投資風險，以及捕捉不同地區的投資機遇，務求爭取更佳的回報。

他續指，強積金面向第三個十年，改善強積金可投資資產選擇將是積金局重點工作，將因應各地市場發展和經濟情況、風險管理及業界意見等因素，持續研究及檢討相關投資規限，包括研究修訂核准證券交易所名單、擴大強積金可投資於REITs的比例及市場數目等。未來國際局勢及環球經濟充滿不確定性，強積金屬長線投資，成員需保持冷靜做好風險管理，配合稍後推出的積金易平台，一站式管理強積金，以及比較基金收費及表現，更有條件達致「穩中求勝」的效果。

他表示，不時有聲音指強積金每月供款金額「濕濕碎」，因此不太熱衷管理強積金。只要將強積金及零售基金比較，傳統零售基金需要達到一定投資門檻才可參加，資金不多的人難以投資，但強積金制度突破這個限制，不同階層的打工仔都能以可負擔資金投資優質基金產品，推動「普及金融」發展。