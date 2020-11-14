本周初輝瑞公布新冠肺炎疫苗進展，帶動資金輪動，標普500指數昨日創收市新高，收報3585點，上升1.36%，道指昨升1.37%，收報29479點，納指上升1.02%，收報11829點。全周計算，標普指上升2.2%，舊經濟股權重更大的道指更升4%。不過以科技股為主的納指全周下跌0.6%，行業表現分化明顯。

市場憧憬新冠肺炎疫苗推出，幫助經濟走出防疫封鎖措施的影響，上周經濟周期股表現強勁，標普能源行業指數上升16.45%，金融和工業指數分別上升8.28%和5.27%。不過上半年受惠封鎖措施帶動需求，估值已相當高的科技股被沽售，科技行業指數跌0.4%，包括亞馬遜、Netflix在內的可選消費股指數下跌1.1%。

迪士尼公布業績虧損少於市場預期，受惠串流播放服務客戶增長理想，股價上升2.1%，思科公布的預測好過市場預期，指企業有望陸續回復設備投資，收市升達7.06%。道富首席投資策略師Michael Arone表示，疫苗消息加上公司財報強勁，令市場憧憬經濟可繼續復蘇，不過他警告市場可能過度樂觀，低估新冠肺炎新症增加對經濟影響，同時高估了疫苗可以開始分配的時間和接種範圍。

恒指夜期跟隨美股做好，收報26288點，上升0.42%，高水131點，ADR港股比例指數上升0.11%，至26184點。美國對中資電訊股下投資禁令，中移動（0941）ADR折合報49.17港元，較港股低收1.65%，聯通（0762）ADR折合報4.96港元，較港股低收0.36%。