神洲租車獲韓國基金MBK Partners斥85億提私有化 溢價18％
文章日期：2020年11月13日 22:45
神州租車（0699）公布，獲韓國基金公司MBK Partners以每股4元的作價提私有化，涉資約84.9億元，該收購價較神洲租車昨日的每股收市價的3.39有約17.99%的溢價。交易完成後，神洲租車將撤銷上市地位，但詳細日子有待再公布。
MBK Partners Fund IV於2005年成立，是亞洲最大的私募股權基金之一，管理資本超過220億美元。其合夥人MBK Partners於專注行業均有專長，包括消費及零售、電訊及媒體、金融服務、保健、物流及工業。
神州租車的大股東神州優車已於本月10日向MBK Partners旗下的Indigo Glamour，以每股4元出售手上所有股份，以17.7億元售4.43億股，相當於已發行股本20.86%。另外，聯想（3396）亦指，透過Legion Elite及Grand Union持有神州5.64億股，佔已發行股本26.56%，已Indigo Glamour作不可撤回承諾，即須按股份要約價接納該要約。
神洲租車稱，外圍環境的不確定性導致出行及消費熱情減弱，雖推出的促銷方案來刺激需求，但仍面臨財壓力，以及要約人仍會致力於推動集團的長期發展，更指該交易能為的股權基礎帶來穩定，從而有助於穩固業務營運。
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