中國移動（0941）發公告回應有關美國總統特朗普簽署的行政命令，表示初步估計該行政命令可能對公司公開交易證券的股價產生影響。中移動稱正在密切關注該行政命令的相關進展，包括任何進一步的實施指引，以便更全面地理解其對集團的影響，未來將根據上市規則及適用法律按需要適時另行公告。

中移動又指，留意到有關行政命令禁止任何美國人士對行政命令中所定義的若干中國公司，其中包括該公司的最終控股股東中國移動通信集團有限公司的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。而有關禁令將於明年1月11日起生效，並受限於某些出售及其他豁免。

受消息拖累，中移動今日收報50港元，全日跌5%。

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國資金投資31間由中國解放軍擁有或控制的中國企業，包括三大電訊商中電信（0728）、中聯通（0762）及中移動的母公司，最快明年1月11日起生效。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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