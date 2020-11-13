中電信及中聯通：正審閱美國行政命令對集團的影響
文章日期：2020年11月13日 21:05
美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國資金投資31間由中國解放軍擁有或控制的中國企業，包括三大電訊商中電信（0728）、中聯通（0762）及中移動（0941）的母公司，最快明年1月11日起生效。
中電信（0728）及中聯通（0762）分別發公告，表示公司正在審閱該行政命令對集團的影響，初步估計該行政命令可能會對公司的股份和美國存託股份（ADR）的交易價格產生影響，將密切跟蹤行政命令（包括任何進一步的實施指引）的進展，未來將根據上市規則及適用法律適時另行發出公告。
受消息影響，中電信及中聯通今天分別跌7.8%及6.6%。
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