中通快遞明源雲等納恒生綜合指數 北水可買
文章日期：2020年11月13日 18:55
恒指公司今日公布的季度檢討，原本不會檢討恒生綜合指數，但由於近月有多隻大型中資股在港上市，以致恒指公司按快速納入機制，於恒生綜合大中型股指數，加入7隻股份。
這7隻股份表別是中通快遞（2057）、明源雲（0909）、華住集團（1179）、渤海銀行（9668）、再鼎醫藥（9688）、百勝中國（9987）、祖龍娛樂（9990）。沒有股份在是次檢討中被剔出。
由於港股通的名單將參照恒生綜合大中型股指數而成，意味這7隻股份有機會獲納入港股通，被北水買賣。但北水名單的最終決定，仍以上交所或深交所的公布為準。
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