瑞聲科技（2018）公布第三季業績收入按年跌9.8%至45.2億元（人民幣，下同），期內在光學業務按年升52％至4.74億元，光學業務推出集團獨有的WLG玻塑混合鏡頭和塑膠鏡頭模組，集團的執行總經理莫祖權指，公司的光學業務處於起步階段，形容WLG玻塑混合鏡頭是公司在光學技術上的突破，預計第四季光學的毛利率將由第三季度的24.6％提升至30%，而明年光學的毛利率目標是超過40%，形容該鏡頭是一項性價比高的產品，亦是瑞聲在光學業務方面持續發展的路向和稱該產品有潛力發展空間。該鏡頭目前正處於認證階段，料明年上半年量產出貨，莫祖權續指，該產品是公司未來重點推廣項目，認為有助帶動公司的收入和提高盈利。

至於在聲學業務方面，聲學收入按年跌5.3%至21.6億元。集團的投資者關係經理謝慧中指，客戶對公司計劃推出的小腔體揚聲器模組的歡迎度高，指客戶群相當闊，形容該產品使用的對象為中端及低端的手機，公司會規模化生產，以減低整體聲學業務的生產成本。集團的首席財務官郭丹預計該模組會被安卓的手機廣泛使用，料其收入會有顯著的提升。

莫祖權指，未來單一技術性的改變難以今行業有大的改化，相反是不同的機件結合和5G的配合應用令客戶的體驗有所提升。

瑞聲收報44.9元，全日升1.93%，成交金額達8.32億元。