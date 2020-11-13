國指換馬廣納科技股 銀行保險被剔出
文章日期：2020年11月13日 18:51
國指是次大換馬，加入不少新經濟股，銀行保險則被剔出。國指是次新增9隻成份股，包括阿里健康（0241）、中國海外（0688）、中芯國際（0981）、中國恒大（3333）、翰森製藥（3962）、中國飛鶴（6186）、海底撈（6862）、京東（9618）和網易（9999），同時剔出中國旺旺（0151）、復星國際（0656）、中國電信（0728）、太平保險（0966）、中信銀行（0988）、中國神華（1088）、⺠生銀行（1988）、萬科企業（2202）和中國保險（2328），成份股維持50隻。
相關報道：太古告別恒指 美團安踏百威染藍
科技指數成份股方面，明源雲（0909）和祖龍娛樂（9990）被納入，恒騰網絡（0136）和網龍（0777）則被剔出，成份股數目維持30隻。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期五)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350
截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
其他報道